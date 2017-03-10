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﻿內地部署興建海底實驗室

2017-03-10 列印
新華社
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　　科技部部長萬鋼今年一月指，深海基地計劃已納入「科技創新二○三○重大項目」，項目實施方案編製工作已啓動。深海載人裝備國家重點實驗室主任顏開日前表示，中國未來會建造可容納數十人一同工作生活的海底實驗室。科學家可在基地內培育和研究深海生物，發現深海礦產、油氣資源，甚至尋找可以治病救人深海生物基因用於製藥。他指，建立深海基地難度不亞於建立太空站，採用甚麼能源、抵受深海巨大壓力、通訊導航等技術性難題仍有待解決。
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