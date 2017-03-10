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日報新聞 > 中國

﻿商標局批38特朗普商標

2017-03-10 列印
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　　工商行政管理總局商標局上月批准美國總統特朗普擁有建築服務類別商標後，商標局在上月底、周一再初步向特朗普批出三十八商標使用權及擁有權，適用範圍涵蓋酒店、高爾夫球會、保安、物業管理等，若無人提出反對，將於九十日後生效。有評論認為，特朗普不斷在中國註冊商標會引起嚴重利益衝突；有專家形容，當局短時間批出大量申請做法奇怪。根據美國憲法，除公務員獲得國會批准，否則不能收受外國政府利益。
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