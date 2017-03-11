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﻿官媒首證實 殲二十入伍服役　

2017-03-11 列印
　　中國自主研製的隱形戰機殲二十，在去年中國國際航空航天博覽會內成為全場焦點，中央電視台日前報道，首批量產型殲二十已經入列服役，令中國成為第二個自主研發、裝備第五代戰鬥機的國家。

　　央視軍事農業頻道周四報道，首批量產型殲二十已經入列服役，並編配到空軍西北地區一試訓基地，是內地官方首次證實該款戰機已經服役。

　　殲二十在二○一一年一月首次試飛，它採用單座、雙引擎、匿蹤特種塗料等多種低可偵測性設計，同時採用遠距耦合鴨翼配合邊條翼空氣動力學佈局。而殲二十服役，意味中國成為繼美國後，第二個自主研發、裝備第五代戰鬥機的國家。
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