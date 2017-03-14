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﻿「愛國」女主播樂天超市搗亂

2017-03-14 列印
　　韓美部署薩德防禦系統惹起內地官民極度不滿，除官方反制措施外，民間抵制方式更是層出不窮。內地直播平台一名女主播為宣示其愛國心，在韓資樂天超級市場內隨意偷吃零食、偷飲飲品等。事後不少網民批評其行為，公安亦表明會跟進事件。

　　該名網名為「四平饒哥」的女主播日前到遼寧省瀋陽市和平區樂天瑪特超市內直播，該段長四十九秒的短片顯示，女主播走到貨架旁一邊面向鏡頭邊微笑，一邊隨意揑碎和偷吃零食、偷飲飲品；她離開超市後，再向店門做出不雅手勢宣洩不滿，聲稱是展現「愛國心」。

　　事後網民批評她，以「愛國」為藉口肆意破壞，其行為毫無道德可言；但「四平饒哥」不甘示弱，聲稱自己使用國產手機。瀋陽市公安局周日表示，當局會跟進事件。
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