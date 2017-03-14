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日報新聞 > 中國

﻿外交部研是否參與跨太平洋協定

2017-03-14 列印
　　美國總統特朗普就職後，隨即簽署行政命令，退出由前總統奧巴馬推動的跨太平洋夥伴關係協定，令協定各成員變成「群龍無首」，整項協定更處於夭折邊沿。

  成員國之一智利近日邀請過去被美方排除在協定外的中國等非成員國，出席今明在當地舉行成員國會議，外界關注中國會否取代美國，領導各成員國。中國外交部早前表明，正積極研究是否參與協定，但中方繼續推動建立亞太自貿區，營造開放型亞太經濟，為亞太和全球經濟健康發展注入新動力。
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