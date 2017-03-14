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日報新聞 > 中國

﻿波音浙江設交付中心

2017-03-14 列印
  美國波音公司在浙江省舟山市設立的「波音七三七完工和交付中心」，將於月底動工興建是該公司首間海外工廠。

  該中心分為由波音、中國商用飛機合資經營的完工中心、波音獨資經營的交付中心；完工中心負責安裝客機娛樂系統和座椅等內飾、機身塗裝、飛機維修保養服務等工作，預計明年底交付首架飛機予中國客戶，年交付量達一百架，並將創造二千個職位。
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