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﻿美計劃「習特會」後對台售武

2017-03-16 列印
　　國務院總理李克強昨透露，中美正就兩國元首會晤進行溝通，但美國傳媒周二報道，華府計劃在「習特會」後，宣佈對台售武。

　　特朗普準備邀請國家主席習近平下月訪美期間，到佛羅里達州私人度假村會晤，但美國《華盛頓自由燈塔》網站引述政府消息報道，華府計劃在「習特會」後，宣佈對台售武。

　　報道指，前總統奧巴馬原計劃在卸任前，向台灣出售總值十億美元（約七十八億港元）軍備，惟當時遭白宮國安會官員反對，主張應交由下屆政府決定。而特朗普政府則決定向台出售較奧巴馬時代更多、更好防衞性裝備。

　　美國國務院東亞局發言人強調，美國會繼續向台灣提供保持自衞能力所需的防禦裝備及服務。
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