 Advertisement
  • 2017年3月17日 星期五
  • 18º
  • 88%
熱門： 同性密友旺角暴亂特首選戰美女與野獸DSE

日報新聞 > 中國

﻿黑木耳添硫酸鎂增重　食過量可致癌

2017-03-17 列印
■有不法商人在木耳中加添硫酸鎂增重，趁機牟取暴利。網上圖片
Previous Next

　　黑木耳有清理血管雜質、降膽固醇和甘油三酯功效，不少人奉為健康食材，但內地傳媒發現，廣東有不法商人在木耳中加添硫酸鎂，令其重量增加三倍，趁機牟取暴利。

　　中山市民日前向廣州傳媒投訴，表示早前在當地小販攤以極低價購買一批乾木耳回家後，發現木耳偏重，且散發一股怪味。傳媒調查後發現中山、東莞兩地均有異常低價木耳出售，有專門銷售木耳等乾貨的攤販透露，該種木耳加添「白糖」增重，並稱「白糖」令木耳泡發率低，消耗得快。

　　傳媒隨後將「加糖」木耳，送交研究所化驗，結果發現所謂「白糖」其實是致癌物硫酸鎂。中山大學營養與食品安全教授蔣卓勤指，若攝取過量硫酸鎂，會引致腸道黏膜腐蝕，出現嘔吐、腹瀉等癥狀，嚴重會損害肝腎，甚至致癌。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd