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日報新聞 > 中國

﻿呂秀蓮前隨扈 涉間諜案

2017-03-17 列印
　　台灣傳媒報道，前副總統呂秀蓮前隨扈、國安局特勤中心警安組前少校王鴻儒，退伍後到大陸經商，被天津市國安局人員招為間諜，返台向昔日同袍刺探憲兵司令部情報，涉嫌違反國安法，桃園地檢署周一依向法院申請羈押他並獲准許。台國防部昨表示，據了解，法務部調查局偵辦過程證實，所有涉案者均是退役人員，並無現役人員。而呂秀蓮則稱不認識王鴻儒，自己亦是從新聞中得悉事件。
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