呂秀蓮前隨扈 涉間諜案
遺囑曝光 趙世光家產爭奪案 大婆何琍琍成贏家 三奶得個桔
本報去年十二月獨家披露已故華光航業集團董事長趙世光逝世不足四個月即爆爭產案，趙世光私人秘書兼「紅顏知己」劉園園入稟高院，要求在趙世光遺產中「分一杯羹」。劉園園自爆九十年代初起與趙世光相戀，促趙家公開遺...
2017-03-17
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黑心重慶火鍋店 「口水湯底」560客品嚐
內地黑心食肆屢揭不盡，廣東傳媒日前揭發當地一間著名重慶火鍋店，回收顧客吃剩的火鍋湯底，重新烹調甚至直接奉客，估計一鍋「口水湯底」曾供五百六十名食客品嚐。本報記者 廣東公共頻道早前派「臥底」應徵店...
2017-03-17
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特朗普新入境禁令 法院令全美暫緩執行
美國總統特朗普施政再遇挫折，夏威夷聯邦法院在新入境禁令生效前裁定，禁令違反憲法，頒令全美暫緩執行。特朗普形容裁決是史無前例的司法越權，揚言若有需要會一直上訴至最高法院。本報記者 特朗普本月六日...
2017-03-17
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屋苑屢見高價成交
據星島地產網報道，雖然美國加息，但本港銀行未有跟隨，令部份二手紛錄高價成交，中原市務經理黃暉樹表示，新元朗中心1座高層B室，面積466方呎，兩房間隔，剛以575萬元成交，呎價12339元，呎價創屋苑來...
2017-03-17
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港股收復兩萬四 杜指21000曇花一現
美股繼周三上升逾百點後，杜指昨日早段先升後軟，初段曾升50點，兩周來首次重越21000點，但其後輾轉回軟，至今晨四時收報20934點，跌15點。當地新出爐的經濟數據表現參差，但油價先升後軟，對能源股刺激有限。 杜瓊斯工業平均指數早段曾升50點，報21000點，惟其後輾轉回落，至今晨四時收報20934點，跌15點；納斯達克指數收報5900點，升0.71點。滙控（005）美國預託證價格報64.26港元，較香港收市價跌0.09港元；中移動（941）美國預託證價格報86.16港元，較香港收市價升0.56港元。 首領失業救濟人數較預期多 美國2月份的新住屋動工報128.8萬個...
2017-03-17
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露蜂芒
多蒙特的美國新星基斯甸普列錫各戰線近四仗有三球進帳，進一步提升球隊火力。此子配合射手奧巴美揚攻力可觀，今晚德甲主場有力撕破恩高斯達特的鬆散防線。（有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周六凌晨3:30直播） 蜜蜂軍團周二德國盃八強3:0勝SF洛特後，不同賽事近六場取得五勝一負佳績。雖然星將馬里奧葛斯因健康問題周三證實提早收咧，幸基斯甸普列錫可填補空缺，近四仗便貢獻三球兩助攻，還感激奧巴美揚的指點：「我能夠在主場對賓菲加一戰取得歐聯處子士哥，坦白說，射法是多得奧巴美揚的提點。」 基斯甸普列錫火速上位 上述六戰，多蒙特總共攻入二十球之多...
2017-03-17
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高效低耗 型格意廚電入屋
佳節假日想搵間好餐廳食飯，價錢貴又難預約，自家烹調燭光晚餐夠浪漫之餘，如可用上慳電的爐具，就更加省錢。近日煤氣公司引入全新意大利廚房家電品牌Mia Cucina，產品以歐洲頂級物料打造，外形非常型格。...
2017-03-17
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特首主禮 政商翹楚齊賀 2016年傑出領袖創典範
星島新聞集團旗下《星島日報》、《頭條日報》及《英文虎報》（The Standard）合辦的「2016年傑出領袖選舉頒獎典禮」，昨晚假香港君悅酒店隆重舉行，大會向四個不同組別的精英頒發「傑出領袖」殊榮，...
2017-03-17
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社論——點名揭奸計 阻黑藥房劏客
無良藥房「以錢代両」或「以両代斤」騙案，層出不窮，嚴重打擊香港旅遊業，亦令零售業蒙羞，人人除之而後快。海關不斷派員放蛇，蒐證檢控，把奸商繩之於法。然而，法庭昨天判海關針對一間藥房的放蛇行動表證不成立，撤銷控罪，凸顯海關蒐證和執法程序急須改善，而消費者委員會亦要加強公佈黑店名單，才可以防止奸商橫行無忌。 海關人員前年年底拘捕銅鑼灣一間藥坊兩名店員，指涉「以錢代斤」銷售秘魯紫瑪卡，收取放蛇關員的金額，比正常價高一百六十倍，兩店員被控一項屬誤導性遺漏行為，案件昨在法院續審，裁判官裁定案件表證不成立，指關員扭曲事實、捏造證據，原來藥房裝了四部閉路電視鏡頭，拍下的片段顯示關員見到價錢...
2017-03-17
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雷神︰佳龍駒4檔好跑
周日沙田馬場將上演2017香港打吡大賽，馬會隆重其事，昨晨在沙田馬場的馬匹亮相圈舉行排位抽籤儀式，大部分參賽馬匹場的騎練與馬主均有出席。早前已在四歲系列賽事香港經典一哩賽與香港經典盃連下兩城的「佳龍駒...
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