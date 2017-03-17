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日報新聞 > 中國

﻿內地霧霾 致300萬人早死

2017-03-17 列印
　　內地多個城市近年飽受霧霾等重空氣污染問題困擾，英國一項研究發現，二○一○至一三年間，內地三十八個大城市，每平方米空氣中懸浮微粒含量達九十二點九微克，遠高於世界衞生組織標準二十微克，而有關城市調查期間有逾三十五萬人死亡。研究人員認為，若中國將懸浮微粒含量降到世衞標準，不單有利公眾健康，每年可防止三百萬人早死。懸浮微粒是由汽車、工業產生的粉塵顆粒，可以侵入人體肺部和血液。
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