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﻿ATM加設讀卡器盜密碼　深圳警拘17人

2017-03-18 列印
■犯罪集團於櫃員機加設讀卡器。 網上圖片
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　　騙徒手法層出不窮，內地一名男子日前在深圳一部自動櫃員機提款，之後發現帳戶遭人盜取逾萬元，警方調查後搗破一個在櫃員機加設讀卡器、針孔攝錄機，盜取客戶個人資料的犯罪集團，拘捕十七人。該名內地男子早前在深圳市寶安區松崗鎮一部自動櫃員機提款後，手機接獲銀行提示短訊，表示有人提取其帳戶款項，合共被人盜取逾一萬一千九百元人民幣，遂報警求助。

　　其後超過二十人向警方舉報，表示帳戶無故被人盜取款項，當局成立專案組調查，發現犯罪集團在松崗鎮兩部櫃員機加設讀卡器、針孔攝錄機，盜取受害人帳戶資料、密碼後製造假卡，在東莞市萬江街道、虎門鎮等地提款，再匯款到泰國等地。警方本月初採取行動破該集團，拘捕十七名疑犯。
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