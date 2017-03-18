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﻿前珠海市書紀涉受賄被查

2017-03-18 列印
新華社
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　　最高人民檢察院日前決定，立案偵查涉嫌受賄罪的廣東省委前常委、珠海市委前書記李嘉（見圖），並採取強制措施，案件仍繼續調查。李嘉畢業於中山大學哲學系中國哲學系，曾擔任中山大學團委副書記、共青團廣東省委委副書記、梅州市委書記。去年三月，中央紀委監察部網站通報，李嘉涉嫌嚴重違反政治紀律和政治規矩；選拔任用幹部時，個人和親屬利用其職權謀取巨額利益，涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍、公職，並移送司法機關處理。
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