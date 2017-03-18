 Advertisement
  • 2017年3月18日 星期六
  • 19º
  • 86%
熱門： 旺角暴亂林鄭月娥曾俊華美女與野獸DSE

日報新聞 > 中國

﻿胡耀邦遺孀李昭出殯

2017-03-18 列印
網上圖片
Previous Next

　　已故中共前總書記胡耀邦遺孀李昭，上周六在北京病逝，享年九十五歲，其遺體告別儀式昨晨在八寶山殯儀館舉行，數百名親友和民眾在殯儀館外輪候進入靈堂祭祀，當局派出大批公安在殯儀館內外戒備。靈堂內佈置簡約，中央擺放李昭遺照，上方掛有「沉痛悼念李昭同志」橫匾，李昭遺體以黨旗覆蓋，國家主席習近平、國務院總理李克強等七位中共政治局常委；前國家主席江澤民和胡錦濤、前總理朱鎔基和溫家寶有送上花圈。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd