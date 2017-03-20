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日報新聞 > 中國

﻿習近平會美卿冀中美正面發展

2017-03-20 列印
        國家主席習近平昨與美國國務卿蒂勒森會面，習近平希望，兩國能妥善處理、管控敏感問題，令中美關係朝正確方向發展；而蒂勒森則稱，美方願本着不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神發展對華關係。

        習近平表示，中美關係發展面臨重要機遇，美國總統特朗普上任後，二人通電話、通信後，均認為中美可成為合作夥伴，希望兩國能妥善處理、管控敏感問題，令中美關係朝正確方向發展。

　　蒂勒森指出，特朗普期待有機會透過訪問中國，增進相互了解，美方願本着不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神發展對華關係，並加強美中協調合作，共同應對國際社會挑戰。

　　習近平亦請蒂勒森向特朗普轉達問候，並歡迎對方訪華。
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