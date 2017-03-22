﻿台自行研發新一代潛水艇

台灣的總統蔡英文昨宣佈，軍方會與中科院、民間企業合作開發、建造新一代潛水艇，強調台灣不能國防自主，便不會有未來。台灣國際造船估計，台製潛艇可在八年內下水，十年內成軍。



蔡英文昨在高雄左營水星碼頭，見證國防部、中科院、台灣國際造船簽署設計建造新一代潛水艇合作備忘錄。她表示，在「防衞固守、重層嚇阻」軍事戰略構想下，水底戰力是台灣國防最需要加強一環。雖然外界不看好台灣自建潛艇，但台灣人一向勇於面對挑戰、克服挑戰，政府絕不迴避使命，並強調台灣不能國防自主，便不會有未來。台灣國際造船董事長鄭文隆拒絕透露，新潛艇是否在現役劍龍級或茄比級潛艇為基礎重新設計，只稱是台灣自己所需設計，估計可在八年內下水，十年內成軍。