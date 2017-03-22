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﻿「高景一號」首批高清相片公開

2017-03-22 列印
網上圖片
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　　內地自行研製的零點五米高分辨率商業遙感衞星「高景一號」，日前傳送首批高清相片返回地面，包括二○○八年北京奧運會主場館國家體育館（見圖）、廣西壯族自治區北海海邊、杜拜哈利法塔、俄羅斯莫斯科紅場等，有關影像清晰，連沙灘上遊客亦可看見，而衞星影像可廣泛應用於政府管理、林業、農業、油氣等多領域。內地在年底前會發射另外兩枚高景系列衞星，屆時可改善內地長期依賴進口國內高分辨率商業遙感衞星影像情況。
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