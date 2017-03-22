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﻿南寧市前書記受賄案開審

2017-03-22 列印
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　　廣西壯族自治區黨委前常委、南寧市前市委書記余遠輝（見圖）受賄案，昨日在湖南省湘西土家族苗族自治州中級人民法院審訊。案情指，余遠輝在二○○六至一五年間，利用擔任廣西壯族自治區梧州市市長、市委書記、廣西壯族自治區黨委常委、秘書長、南寧市委書記等職務，為他人在承包土地工程、開發建設等事項提供便利，直接或通過其家人非法收受他人財物合共逾九百零一萬元人民幣。余遠輝當庭認罪悔罪，案件擇期宣判。
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