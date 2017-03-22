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﻿「一帶一路」官網正式運作

2017-03-22 列印
　　「一帶一路」跨國經濟帶合作概念提出逾三年，官方網站「中國一帶一路網」昨日正式運作，網站設有「一帶一路」基礎數據庫、政策庫、項目庫、企業庫、人才庫等服務類欄目；並且闡釋「一帶一路」核心理念，解讀國內有關政策法規，介紹「一帶一路」建設進展成果。 網站暫時只有中英雙語版本，今年內將新增俄、法、阿、西班牙等多種語言版本。另外，網站微博、微信昨日亦同步開通。
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