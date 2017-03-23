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﻿台故宮員工仿宋瓷碗食麵掀熱議

2017-03-23 列印
　　不少商戶、政府機構均見社交網站為新晉宣傳渠道，台北故宮博物院亦在社交網站facebook設立「故宮精品」專頁，編輯日前於專頁貼出一幅出糧前後即食麵對比照片，一碗是普通杯麵，於另一則是以身價二萬五千元新台幣（約六千三百六十港元）仿宋青瓷汝窯蓮花式溫碗盛裝的杯麵；他更幽默表示，出糧後升級版不是花錢加菜，而是用價值不菲的碗。不少網民讚好該貼文，甚至不斷轉發；亦有網民發現，仿宋瓷碗盛載即食麵只是合成照。
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