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﻿國產航母料採蒸氣動力

2017-03-23 列印
　　內地第一艘國產航空母艦山東號預計今年下水，因內外傳媒亦開始關注第二艘國產母艦建造情況。內地傳媒昨引述海軍軍事專家李傑表示，中國第三艘母艦外觀上更像是美國航空母艦而非俄羅斯母艦，它有可能採用蒸汽彈射起飛方式，而非遼寧號、山東號的滑躍式飛行甲板。他又指，由於核動力技術遠較常規動力高，考慮到船員安全、應對意外能力等因素後，第三艘母艦相信仍採用常規蒸汽動力設計。
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