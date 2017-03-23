 Advertisement
  • 2017年3月23日 星期四
  • 21º
  • 85%
熱門： 墮崖女裸屍特首選戰腐肉風波蘇永康

日報新聞 > 中國

﻿軍紀委查處10宗違規個案

2017-03-23 列印
　　中央軍委紀委新年期間曾對全軍展開明查暗訪，結果發現十宗問題，涉及七個單位，問題包括違規報銷、私客公待、超標準接待、違規宴請喝酒、違規配備使用公務用車等，軍紀委已追究相關單位黨委、紀委等主體責任、監督責任，十九名領導幹部問責，四十六名直接責任人接受紀律處分或組織處理。軍紀委指出，事件反映出部份幹部仍心存僥倖，不收斂、不知止，要求各級組織、幹部從中吸取教訓，引以為戒。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd