﻿無聘用嚮導 台情侶尼泊爾失蹤近月

台灣一對年輕情侶上月遠赴尼泊爾喜馬拉雅山行山，由於二人並無聘用當地嚮導，加上山區下大雪，二人已失聯近一個月。情侶家人已向台外交部求助，並準備親赴當地尋人。



二十一歲男子梁聖岳，一月與就讀花蓮東華大學的女友劉辰君出發前往印度、尼泊爾旅遊，二人最後一次以社交網站facebook與家人聯繫是是上月二十七日，並表示將會前往喜瑪拉雅山區行山，原定本月十日再次聯絡家人，惟至今杳無音訊。



家人表示，梁聖岳是首次到訪喜馬拉雅山區，選擇路線均是海拔五千米以下，村落之間山徑，難度不高，故未有請聘用嚮導；因失聯多日，家人已透過當地嚮導友人幫忙尋找，並已向台外交部求助，及準備親赴當地尋人。