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﻿李克強訪澳 強調無意軍事化南海

2017-03-25 列印
■李克強與澳洲總理特恩布爾會談。美聯社
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　　正訪問澳洲的國務院總理李克強稱，中國無意軍事化南海，強調島礁設施均是民用，即使軍用亦屬防衞性質，只用作維護航行自由；又表示，若南海局勢不穩，中國必定首當其衝。

　　李克強昨在坎培拉與澳洲總理特恩布爾會談。他表明，中國無意軍事化南海，中方只是在無主權爭議的島礁上建造民用設施；即使軍用設施亦是屬防衞性質，用作維護南海航行、飛越自由；更強調，倘若南海局勢不穩，中國作為區內最大貿易國，影響必首當其衝。

　　特恩布爾則促請南海各方，根據國際法和平解決分歧，避免令局勢緊張。

　　另外，二人亦見證兩國官員簽署文件，擴大雙邊合作，涵蓋經貿與教育等領域。
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