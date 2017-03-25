﻿李克強訪澳 強調無意軍事化南海

李克強昨在坎培拉與澳洲總理特恩布爾會談。他表明，中國無意軍事化南海，中方只是在無主權爭議的島礁上建造民用設施；即使軍用設施亦是屬防衞性質，用作維護南海航行、飛越自由；更強調，倘若南海局勢不穩，中國作為區內最大貿易國，影響必首當其衝。
特恩布爾則促請南海各方，根據國際法和平解決分歧，避免令局勢緊張。
另外，二人亦見證兩國官員簽署文件，擴大雙邊合作，涵蓋經貿與教育等領域。
選委明日投票選出下屆特首，候選人林鄭月娥昨天接受傳媒訪問，向對手曾俊華隔空發炮，暗批他只是「公關好、包裝強」，在競選過程中「不斷將個社會分去兩邊」，反問對方憑甚麼稱自己能團結各界。她明言不應視「攞到泛...
2017-03-25
廣東發生兇殘虐狗事件，網上流傳一名狗主因不欲再飼養其雪橇犬，竟然活剝狗隻皮毛，再將其遺棄街頭，狗主甚至將有關相片上載即時通訊軟件群組炫耀。不少網民直斥狗主行為變態，並要求內地盡快立法保護動物，而保護動物權益組織已向廣東公安報案。 一名狗主日前在即時通訊軟件群組「東莞阿拉斯加總群」上載相片、影片，顯示一隻疑似雪橇犬遭人活剝皮毛，露出粉紅色血肉，在鐵皮屋頂上蹣跚行走；狗主留言稱，因為不想再飼養該犬，於是以該種方尋找樂趣，更笑稱「這狗酷不？」「我剝了皮原來這麼瘦。」 網民怒轟 促公安調查 不少網民大表憤怒，直斥狗主行為變態；亦有網民稱當局可安排該狗接受安樂死，免受折磨；更...
2017-03-25
倫敦國會大樓恐襲發生三天，死亡人數增至五人，數以千萬計民眾在倫敦市中心悼念死難者。警方透露，疑兇馬蘇德在英國出生，曾擔任英語教師，多年前因涉與暴力極端主義有聯繫遭軍情五處（MI5）調查，他又曾因傷人入...
2017-03-25
又一村內街兩旁的低密度住宅，環境清靜，是次介紹的月中閣正位處此地段之上，放盤更為自製相連特色單位，實用面積約1433方呎，業主曾斥資過百萬元裝潢，住戶大可在私家天台種植各種植物，盡享悠閒憩靜的綠色生活...
2017-03-25
港股周五好淡爭持，最終險守24300，恒指周五早市未能站穩於24400後掉頭向下，午後於低位橫行，收市前再展升勢，全日升30點，成交金額逾833億元。以全周計，恒指累積升49點或0.2%；國指累積下跌35點或0.34%。 亞洲創富證券行政總裁潘鐵珊表示，業績期間料港股將繼續炒股不炒市，預期大市將維持上落市格局，恒指支持位於24000，上升阻力位於25000。 恒指周五高開68點，報24396點，開市初段持續攀升，一度升穿24400，最多升93點，高見24420，惟未能穩站24400之上，中午收市前更出現倒跌，午後大市於低位徘徊，最多跌64點，低見24263點，尾市再...
2017-03-25
葡萄牙隊長C朗拿度勢將今晚世界盃歐洲區外圍賽B組主場鬥匈牙利一戰，變成給皇家馬德里睇辦的展銷會。趁拿尼養傷，此子將聯同親自推薦給「銀河艦隊」的米基爾施華和貝拿度施華組攻擊鐵三角，領軍奏捷展現威力。（有線61、201台周日凌晨3:45直播） 今季皇馬BBC鋒線威力下滑，主席佩雷斯欲增兵加強攻力，遂詢問核心C朗意見。據報，這名三十二歲射手推薦葡萄牙隊友米基爾施華和貝拿度施華，認為兩人可加強球隊中前場創造力和埋門把握力，碰巧拿尼因大腿肌肉傷患而落選，造就三子今晚聯手攻堅，勢把握機會向「銀河艦隊」推銷。 當中在五場國際賽入四球的米基爾施華，預料會和C朗合組雙箭頭，後者對這名...
2017-03-25
國際級欖球界矚目盛事「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽」即將於4月7日至9日開鑼，亦是本年度「滙豐世界七人欖球系列賽」的第7站。今年於外圍賽F組出擊的香港男子七人欖球代表隊，同組面對智利、斯里蘭卡及納...
2017-03-25
早前江美儀主持《街巿遊樂園》，被指「欺凌新丁」顧紀筠個仔陳浚霆，遭網友圍插。出事後唔夠兩個月，《親親我好媽》出街，美儀演的「虎媽」獲讚夠晒貼地，演技受肯定，一劇翻生的美儀更被網民熱捧問鼎視后寶座。正所...
2017-03-25
早幾日與一位政壇前輩吃飯，他經歷了八十年代中英談判、香港《基本法》的起草、香港回歸，到近年中港政治矛盾尖銳化；也眼見中國在八十年代剛剛改革開放，到現時的急速發展。 對香港的前景有些擔憂，說近年香港人少關心經濟發展，多關心政治，把注意力集中在政治議題。 我話可以扮扮泛民和他討論一下，泛民覺得中央要管死香港，所以要全力對抗。 政壇前輩說，就他所知，中央花在香港的心血，的確比以前多。聽說近日中央領導人關注香港的問題，多過關注特朗普上台之後的中美關係。不過，他認為中央沒有動機要管死香港。 他回想八十年代，中央處理香港問題，有一個很明確的議題，就是要在一九九七年收回香港。在這個明確議...
2017-03-25
周日沙田八草二泥日馬，草地賽跑A+3欄，此跑道的特色是公平，利中外疊後上的程度不及A欄，利中內疊前置的程度則不及C欄。但季內三次田A+3日馬所見，每次賽事模式都受場地及其他因素支配，一次因有雨而大利放...
2017-03-25