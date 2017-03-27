﻿民調指66%民眾不滿蔡英文施政

台灣的總統蔡英文上任十個月，兩岸關係跌至谷底，國民黨最新民調顯示，接近六成六民眾不滿意蔡英文施政，逾五成民眾同意罷免不顧民意、盲目支持蔡英文的民進黨立委。



民調結果指，接近六成六台民眾不滿意蔡英文施政，僅約兩成四人滿意其施政；而國民黨支持率，由去年五月一成半，上升十個百分點，但同期民進黨支持則從兩成半，下挫至一成半。



雖然現屆立法院由民進黨控制，無法通過罷免案，但近成六受訪者仍認為，國民黨立委應提出罷免案，藉此給全面執政的蔡政府監督壓力；亦有近五成一人同意罷免不顧民意、盲目支持蔡英文的民進黨立委；不過，認為可直接罷免蔡英文的受訪者僅有三成。