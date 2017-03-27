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﻿山東青年誤殺判終身上訴

2017-03-27 列印
　　山東省聊城市一名女企業家因周轉不靈，二○一四、一五年向當地一名地產商借高利貸一百三十五萬元人民幣。截至去年四月，她已還款一百八十四萬元人民幣，並將物業抵押給對方，但仍因無力償還尾數；債主之後派十一人上門追債，期間辱罵、掌摑、猥褻該名女子，受害人二十二歲兒子于歡目擊整個過程，在情急下持水果刀刺死一人、刺傷三人。山東聊城中級人民法院早前一審裁定于歡故意傷害罪成，判處無期徒刑，裁定令全國輿論嘩然。于歡已提出上訴，山東省高級人民法院已受理；最高人民檢察院得悉事件後，亦已派員介入調查案件。
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