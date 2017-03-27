京無人駕駛列車今年通車
林鄭777票當選特首
新一屆特首昨天誕生。林鄭月娥取得七百七十七名選委投票，擊敗得三百六十五票的曾俊華和得二十一票的胡國興，當選第五任特首。林鄭月娥指出，她的首要工作是修補撕裂和解開鬱結，團結大家向前。她又表示，自己無畏無...
2017-03-27
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毆打脫光受害人衣服 捉錯姦五男女被捕
互聯網近日流傳一段影片，河北一名女人被友人誤以為是其夫情婦，聯同多名親友在一間酒店門外對其拳打腳踢，且脫光當事人身上衣服，並全程拍照、錄影，再上載網絡傳播。警方事後趕到拘捕五名涉案男女，並處刑事、行政拘留。 河北省邢台市沙河市警方上周四中午十二時三十八接報，表示太行街一間酒店門口附近有人打架，警員到場調查，發現一名女子被女性友人誤為與其夫通姦，遂聯同三名男女親友驅車到酒店捉姦，四人將受害人拖出酒店拳打腳踢，且脫光當事人身上衣服，並全程拍照、錄影，再上載網絡傳播。 案發後，警方將四名涉案人士帶署調查，各人對案情供認不諱。警方依毆打、強制侮辱婦女；拍照、錄像、傳播侮辱性...
2017-03-27
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惡搞BBC訪問韓教授片段 美軍美女機師成焦點
韓國釜山大學政治學副教授凱利早前接受英國廣播公司專訪時，一對年幼子女先後闖入書房，令凱利一家變成網絡紅人，亦吸引不少人爭相模仿。美國空軍近日亦加入惡搞行列。空軍版本「亂入直播」在一架C-17運輸機駕駛...
2017-03-27
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原木空間 佈局不失實用性
在寸金尺土的香港，一個能善用每分每寸，且美觀及實用並存的室內設計，相信是不少人嚮往的理想居所。如是次設計個案來說，無論是貯物量及傢俬擺位，俱是對設計師功力的考驗，既要配搭得宜，亦要注重整體佈局，設計落...
2017-03-27
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特首選舉塵埃落定 證券界料地產股較利好
香港昨天終於選出林鄭月娥為新特首，但證券界普遍認為，林鄭月娥當選對整體港股影響輕微，但個別股份，例如地產股等則較利好，至於支持林鄭的選委的上市集團，亦不會有特別受惠。在選舉完結之後，投資者的焦點會再回到外圍市場，例如美國能否如期減稅等。 在林鄭的競選政綱之中，與投資市場較有關連的，主要為樓市政策以及推動金融業策略，前者對地產股有關，後者則對港交所（388）有較直接影響。她在政綱提出，成立專責小組檢視土地供應來源。至於金融發展方面，她則提出加強資助金發局以及推動債券通等。 美國總統特朗普撤回新醫保改革方案，市場擔心其減稅大計難實行，上周五杜指收市跌59點，報20596...
2017-03-27
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老殘幼嫩 爛橙啟示錄
荷蘭周六世界盃歐洲區外圍賽A組作客保加利亞，老隊長洛賓支撐鋒線卻獨力難支，十七歲新星迪列治處子披甲任中堅更兩次犯低級錯誤。結果，老殘幼嫩的橙軍吞兩蛋跌落第四，面臨出局危機。 去年歐國盃增至廿四隊，荷蘭仍在外圍賽下馬，現於世盃外隨時重蹈覆轍，由陣中一老一嫰的演出可見端倪。洛賓現已三十三歲，也是今次二十六人名單中最老，即使從右路以左腳推入中路抽射的絕技爐火純青，也是拜仁慕尼黑的主力，但要獨力以老帶新顯得力不從心，周二踢足全場射門、被犯及越位次數卻皆捧蛋，加上巴斯杜斯及昆斯普林斯等拍檔質素平庸，橙軍戰至四十四分鐘才有首腳攻門。 至於九九年出生的迪列治今仗成為荷蘭八十六年來...
2017-03-27
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亮肌方程式
環境污染、紫外線侵害，令肌膚出現老化、細紋及色斑等問題，尤其夏日即將來臨，更要為肌膚築起全面防護網，由美白精華以至防曬用品都使用得當，肌膚自然明亮白滑。文︰Angel圖︰黄幹文模特兒︰Slava（Pr...
2017-03-27
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閨房搬上演唱會舞台 祖兒自揭鍾情制服誘惑
容祖兒《My Secret Live》演唱會昨晚於演藝學院公演，她除演唱多首Side Track外，還將私密閨房搬上舞台，透露個人生活小習慣外，更自爆鍾情制服誘惑！ 英皇一姐容祖兒於演藝學院舉...
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社論——紓解鬱結 讓社會重新起步
林鄭月娥當選下屆特首，她將籌組新管治團隊，推行競選時承諾的政綱。以香港現況，港人面對最逼切的民生問題，一是住宅短缺造成超高樓價，二是青年人出路問題。新特首必須展現強大的執行力，迎難而上，努力在這兩大民生問題做出成績，但單靠新政府，社會各界不調整配合，最後亦難成事。 林鄭月娥昨天發表勝選宣言，重提競選政綱，指房屋問題一直困擾香港，承諾會協助港人置業安居、改善居住環境。要實現這個理想，前提是開闢更多可用土地，關鍵是社會如何達成共識。她將相約規劃、工程、環保和地區人士，籌組其政綱中提出的專家小組，推動與民共議。 這個做法，等同展開一次大討論，梳理各方意見，尋求共識，例如發展部份生...
2017-03-27
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徐雨石喜中三元 莫雷拉羅理雅梁家俊起孖 田泰安爆冷捧盃封王
昨日田泰安成績甚佳，九匹座騎其八跑入前四名，當中「旅英駿爵」及「魅力知友」贏馬，後駒奪得唯一的錦標的西洋會盃，而騎者亦於第八場賽後即成為騎師王。其餘徐雨石憑「財歡笑」、「皇龍大將」及「閃耀駿駒」中三元...
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