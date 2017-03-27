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日報新聞 > 中國

﻿京無人駕駛列車今年通車

2017-03-27 列印
　　北京地鐵無人駕駛列車路線燕房線，將於今年內建成通車。燕房線全長約十六公里，為房山線連接燕山石化地區的延長線，沿線設有九個車站，列車最高行駛速度可達每小時一百公里，每列列車最多可載客一千二百六十二人。燕房線採用內地自主研發的無人駕駛地鐵車輛和技術，是內地首條全國產化全自動駕駛鐵路，列車採用國際級安全技術，當碰到障礙物或出軌，能自動緊急停車。
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