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﻿李書磊兼任中央追逃辦主任

2017-03-27 列印
　　中央紀委監察部網站昨表示，全國追逃追贓工作培訓班上周在北京舉行，中央紀委副書記李書磊以中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室主任身份，出席培訓班開班式並講話，是官方首次證實李書磊已兼任中央追逃辦主任一職。李書磊一九六四年出生，年僅十四歲考入北京大學，有「北京大學神童」之稱；他曾擔任西安市委副書記、中央黨校副校長、福建省委常委、北京市委常委，今年一月李書磊當選為中央紀委副書記。
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