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日報新聞 > 中國

﻿李克強訪紐國有成果 簽署多項合作

2017-03-28 列印
　　總理李克強昨轉抵紐西蘭繼續訪問行程，今次是他首次以總理身份到訪，亦是近十一年來首位到訪當地的中國總理。李克強跟紐西蘭總理英格利希舉行會談，簽署了包括經貿、文化、教育、科技、海關和旅遊等領域多項合作文件，包括中紐關於「一帶一路」合作的諒解備忘錄。紐西蘭成為首個跟中國簽署此類協議的西方發達國家。

　　李克強昨在威靈頓總理府與英格利希舉行會談，李克強表示，中紐建交四十五年來，雙方建立了高水準的政治互信，堪稱不同國情、不同發展階段之間國家和諧相處的典範。他指，中紐互補優勢明顯，中方願同紐方打造「升級版」自貿區；加強「一帶一路」合作，為兩國企業提供新機遇；擴大旅遊、教育合作，便利人員往來，打造人文交流新支柱。

  他強調，當前逆全球化和保護主義抬頭，中紐應攜手合作，高舉自由貿易旗幟，為亞太和世界經濟增長發揮積極作用。
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