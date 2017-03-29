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日報新聞 > 中國

﻿美指南海島礁軍事設施全面完工

2017-03-29 列印
　　美國智庫機構前日（二十七日）發佈最新衛星照片，指中國在南海三大島礁上的主要軍事設施已全面完工，可隨時部署戰機等其他重型軍事裝備。中國外交部發言人華春瑩昨重申，中國在自己的領土上部署或不部署國防設施，都是中國主權範圍內的事。

　　美國智庫機構「亞洲海事透明倡議」組織日前公佈多張本月拍攝的衛星照片，顯示中國在南沙群島永暑礁、渚碧礁和美濟礁上的建設，包括航海、航空、雷達和防禦設施，而永暑礁、渚碧礁上的機庫也能停放二十四架戰機或停放加油機等大型軍機，指中方隨時可讓解放軍軍機在南海全區運作，進行任何部署行動。

　　該組織指，照片中可看到永暑礁和渚碧礁上，有新的雷達天線陣。該組織分析，中國在這三個人造島礁基地和西沙群島永興島的另一個基地，可使中國軍機執行任務的範圍覆蓋整個南海。
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