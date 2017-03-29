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日報新聞 > 中國

﻿被控教唆洩密 馬英九脫罪

2017-03-29 列印
  台灣的前總統馬英九被民進黨立委柯建銘控告教唆洩密及誹謗一案，昨日獲台北地方法院判無罪。馬英九辯稱，前檢察總長黃世銘向他報告的是行政不法，沒有違法，柯指馬利用司法介入政爭，犯洩密罪。台北地院指，無法認定馬英九曾指示前檢察總長黃世銘提供案件相關的機密資料，不構成教唆洩密。柯建銘昨透過律師表示無法接受這個判決，表明會上訴。
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