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﻿華裔男童中彈命案拘一漢

2017-03-29 列印
  美國加州洛杉磯收養家庭長大的八歲華裔男童黃民沺（Jonah Min Hwang）上月慘遭流彈射死的命案偵破。當地時間周一，波莫納市（Pomona）警方表示，已逮捕三十五歲的波莫那市泰裔居民侯盛昌（Sengchan Houl，音譯），並搜出槍械，又指男童遇害的單位在今年至今已四次遭到槍擊，均是由同一輛車停在單位門外開槍，懷疑均為侯盛昌所為，正調查犯案動機，但警方也不能確認男童或其家人是疑犯的槍殺目標。
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