李明哲本月十九日經澳門入境珠海後失蹤，馬曉光昨證實，李涉嫌在內地從事危害國家安全活動，正接受有關部門調查，目前身體狀況良好；他強調內地依法治國，台灣同胞到大陸從事正常活動，其合法權益受保障，當局絕不會隨意限制台灣同胞人身自由。
另外，網上流傳有台灣民眾持貼上「台灣國」字樣貼紙順利入境日本。
馬曉光批評，出現該種荒誕不經事情，說明「台獨」洗腦對個別台灣青年遺毒之深，但即使她走遍世界各國，恐怕亦找不到「台灣國」。
昨天是南亞裔地盤工人的黑暗日子。港珠澳大橋一個懸掛式的工作台的帆布索帶突然斷裂，五名南亞工人飛墮下海，一人被救起後死亡（見圖），一人斷腳，一人胸部重創，一人自行游上岸，一人仍然失蹤。港珠澳大橋施工六年，發生多宗工業意外，至昨天一共造成九名工人死亡。
2017-03-30
旅法內地公民上周六被警員鳴槍擊斃後，連續兩日有華僑巴黎第十九區示威，並舉行燭光集會悼念死者，中國駐法國大使館亦要求法方盡快查明真相；巴黎警察總局局長卡杜透露，三名涉事警察已暫時停職，等待接受調查，而周...
2017-03-30
美國總統特朗普由出生居住至四歲、位於紐約皇后區牙買加莊園的舊居，日前由一名神秘買家以二百一十四萬美元（約一千六百六十九萬港元）購得。據悉，上周拍賣該屋時，拍賣會內準買家幾乎全是中國人，最終由一名中國女...
2017-03-30
THE BEACHSIDE鄰近淺水灣泳灘，由於單位面積較細，相對地較易進駐淺水灣豪宅區。是次走訪其中一個高層單位，實用面積678方呎，間隔四正，擁特大套房及近落地大窗，更享開揚泳池及遠海景，風光明媚。...
2017-03-30
美股周三早段個別發展，杜指初段曾跌62點，在20600點水位窄幅波動，納指則靠穩。市場消化英國正式啟動脫歐談判程序孰好孰壞之餘，美國上周原油庫存增幅較預期小，利好油價帶動油股造好。 杜瓊斯工業平均指數其後曾見20653.30點，隔日跌48.2點；納斯達克指數早段曾見5886.64點，升11.5點。滙控美國預託證價格曾見63.5港元，較香港收市價跌0.05港元；中移動美國預託證價格曾見85.97點港元，較香港收市價升0.43港元。 到今晨四時，杜指收報20659點，跌42點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見63.52元，較香港收市價跌0.03元；中移（941...
2017-03-30
阿根廷隊長美斯上周四世界盃南美洲區外圍賽勇挫智利後辱罵助理球證卡華奴一事，國際足協周二突然展開調查，火速完成聆訊宣佈重罰此子即時停賽四場。該隊陣腳大亂，六小時後於世盃外作客0:2不敵玻利維亞陷出線危機，各界包括玻利維亞的總統莫拉萊斯、前英超名哨普爾及西班牙傳媒，均炮轟國際足協迫害美斯。 美斯上周四世盃外主場1:0險勝智利賽後，因不滿卡華奴判決以粗言辱罵其母親，阿根廷和西班牙傳媒當時已有所報道，但球證和智利足總都沒有投訴。豈料卡華奴周一突然在賽後報告補回事件簡述，國際足協翌日立即召開紀律調查，依據傳媒的影片，在阿根廷作客玻利維亞前六小時宣判美斯即時停賽四場，兼罰款一萬...
2017-03-30
平治本月初在西班牙Catalunya舉行新E-Coupe跑車發佈會，新車引用同系E-Class房車底盤及硬件，配上全新流線兩門造型，把運動性能和豪華舒適集合於一身。 文：彭志揚圖：陳偉林（西班牙C...
2017-03-30
改編自彭浩翔同名短篇小說的愛情喜劇《指甲刀人魔》將於下月上映，電影情節瘋狂搞笑，飾演「怪人魔」的周冬雨在彭浩翔的引導下，對男神張孝全擘髀舔臉放膽去盡，別以為做戲咁簡單，鏡頭後的周冬雨玩得更癲，趁張孝全...
2017-03-30
旺角朗豪坊「天梯」在繁忙時間突然由上行變下行，出奇不意「打倒褪」，大批使用者如滾地葫蘆向後墮下，於電梯底人疊人，導致十八人受傷，事故初步調查結果頗為嚇人，為全港電梯安全敲響警號。 機電工程署昨天披露初步調查這次事故的結果，指長電梯一條三排合金驅動鏈同時折斷，制動器又失靈，不能煞停電梯，造成「雙重失誤」，情況罕見。電梯業總工會指出，不少維修公司人手不足，每次例行檢查電梯，不能詳細檢查每個部件，有時只能目測，認為沒事就完成。由於調查僅屬初步，還要等候機電署針對出事部件作詳細檢驗，需時二、三個月才可了解肇因。 事故有兩點質疑，一是部件質量是否有問題？使用期內有否老化？有沒有按期更...
2017-03-30
昨晚唯一錦標是怡和盃，結果由苗廄「旅遊多寶」勝出，騎者巫顯東打開谷草勝門。至於田泰安憑「沙角威龍」及「勁有波幅」起孖，並連續兩次成為騎師王。而蘇偉賢則憑「靚先生」及「競駿時代」梅開二度。此外，蘇狄雄第...
2017-03-30