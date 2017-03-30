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﻿台綠營前黨工被捕　國務院：涉危害國家安全

2017-03-30 列印
網上圖片
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　　台灣民進黨前黨工李明哲早前前往內地後失蹤，國務院台辦發言人馬曉光證實，李明哲涉嫌在內地從事危害國家安全活動，正接受有關部門調查，目前身體狀況良好，但馬並無透過其他細節。

　　李明哲本月十九日經澳門入境珠海後失蹤，馬曉光昨證實，李涉嫌在內地從事危害國家安全活動，正接受有關部門調查，目前身體狀況良好；他強調內地依法治國，台灣同胞到大陸從事正常活動，其合法權益受保障，當局絕不會隨意限制台灣同胞人身自由。

　　另外，網上流傳有台灣民眾持貼上「台灣國」字樣貼紙順利入境日本。

  馬曉光批評，出現該種荒誕不經事情，說明「台獨」洗腦對個別台灣青年遺毒之深，但即使她走遍世界各國，恐怕亦找不到「台灣國」。
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