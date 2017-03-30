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﻿「習特會」下月佛州舉行

2017-03-30 列印
　　國家主席習近平將於下月初訪美，美國國務院高級官員證實，總統特朗普會在名下佛羅里達州馬阿拉歌高爾夫球俱樂部舉行「習特會」，兩國領袖首次面對面交談，希望縮窄彼此分歧。據報，美方未有安排習近平下榻該俱樂部，而安排他入住距離俱樂部十五分鐘車程的水棕櫚海灘度假村；當地警方已通知居民，海灘八成泊車位下周二起將暫停開放，並提醒居民當地隨時實施交通管制，導致道路嚴重擠塞。
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