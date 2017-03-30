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﻿內地研發大型兩棲飛機準備首飛

2017-03-30 列印
新華社
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　　中國航空工業集團昨宣佈，內地自主研發的大型水陸兩棲飛機AG600（見圖），正進行首飛前最後準備，待完成全機共振實驗，驗證其可靠性後，飛機將於五月中下旬進行地面首次試飛，預計下半年進行首次水上試飛。AG600是全球最大型水陸兩用飛機，去年七月完成總裝，上月成功測試引擎。AG600可執行應急救援、森林滅火、海洋巡察等多種任務，改裝後亦可執行海洋環境監測、資源探測、島礁補給、海上執法與維權等任務，目前該款飛機已取得十七張意向定單。
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