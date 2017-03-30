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﻿李克強促紐實施引渡條約

2017-03-30 列印
　　國務院總理李克強早前結束澳洲之行轉往紐西蘭訪問，訪澳期間李克強敦促兩國早日實施二○○七年簽署的《中澳引渡條約》，國會原定昨日辯論引渡條約，鑑於在野工黨早已表態反對條約，政府預料內贊成票不足，周二突然表示擱置表決該條約。澳洲外長畢曉普昨與中國駐澳大使成競業召開緊急會議商討對策，成競業對澳方做法感到失望。分析認為，引渡條約未能通過，將打擊中國在海外追緝腐敗官員、商人的「獵狐行動」。
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