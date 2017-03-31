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﻿韓駐華大使致函 促准樂天復業

2017-03-31 列印
　　南韓容許美國在當地部署薩德防禦系統，令中韓關係跌至冰點，內地連串反制措施更嚴重影響當地經濟，南韓駐華大使金章洙日前分別致函中國外交部、商務部、公安部，要求讓樂天瑪特內地分店恢復營業，認為此舉有助兩國改善關係。

　　內地六十八間樂天瑪特分店，早前被當局以存有消防隱患等理由勒令停業，南韓傳媒引述消息報道，金章洙周二分別去信中國外交部、商務部、公安部，要求讓樂天瑪特內地分店恢復營業，認為此舉不僅有助兩國改善關係，亦有助中國經濟發展。

　　報道又引述外交部消息，金章洙的信函是要轉達首爾政府立場；並稱駐華大使為特定企業發送外交公函情況罕見。另外，南韓星州郡民眾連續三日堵塞前往高爾夫球場道路，試圖阻止部署薩德系統。
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