內地六十八間樂天瑪特分店，早前被當局以存有消防隱患等理由勒令停業，南韓傳媒引述消息報道，金章洙周二分別去信中國外交部、商務部、公安部，要求讓樂天瑪特內地分店恢復營業，認為此舉不僅有助兩國改善關係，亦有助中國經濟發展。
報道又引述外交部消息，金章洙的信函是要轉達首爾政府立場；並稱駐華大使為特定企業發送外交公函情況罕見。另外，南韓星州郡民眾連續三日堵塞前往高爾夫球場道路，試圖阻止部署薩德系統。
十六歲女中學生不知世途險惡，網上交友，竟輕信認識不久的男網友，昨日往沙田男網友的住所應約，送羊入虎口，遭對方持刀指嚇非禮；女生反抗，奪門逃走，色狼持刀尾隨追至平台，雙方激烈糾纏，幸保安員見狀即時報警。...
2017-03-31
成都人喜歡打麻將，當地大街小巷、茶館，甚至公園亦「雀聲長鳴」。四川省人大常委會日前通過《成都市市容和環境衞生管理條例》，明文禁止民眾佔用城市道路，進行打麻將、下棋、轉陀螺等娛樂活動。 四川省十...
2017-03-31
極運動員米克塞爾告極運動攝影師韋爾德早前拍攝一段短片，參加運動攝影機品牌的影片比賽，並且成功入圍。片段顯示二人穿着滑翔衣從直升機躍下，高速飛越中美洲國家巴拿馬首都巴拿馬城，在市中心高樓大廈間穿梭，由於...
2017-03-31
據星島地產網報道，美聯物業新元朗中心分行首席聯席區域經理徐榛(Wen Tsui)表示，樓市氣氛活躍，元朗區一線屋苑成交活躍，捧場客紛入市。該行剛促成元朗YOHO Midtown 693實呎兩房單位成交...
2017-03-31
美股周四早段牛皮靠穩，杜指初段曾升91點，收復20700水平，惟其後升幅收窄，至四時收報20728點，升69點。新出爐的美國第四季國內生產總值輕微向上修訂，以及兩名儲銀行長稱加息的次數可能較目前預期的多，利好美匯走勢，而國際油價三連升，支持能源股造好。 杜瓊斯工業平均指數收市報20728點，升69點；納斯達克指數收市報5914點，升16點。滙控（005）美國預託證價格報63.79港元，較香港收市價升0.29港元；中移動（941）美國預託證價格報85.61港元，較香港收市價跌0.09港元。 美國商務部工公佈，去年第四季國內生產總值（GDP）的年率化數字向上修訂至按季2...
2017-03-31
哈化柏林雖屬本季德甲主場王，惟今晚主場對賀芬咸卻有六名正選受傷。再者客軍賀芬咸挾聯賽五輪不敗強勢出戰，後衛歷卡斯蘇尼矢言助球隊打「落水狗」，作客全取三分慶祝個人德甲第一百次上陣的里程碑，直取客勝。 （now670台、Fox Sports Play App、有線61、201台周六凌晨2:30直播） 擁十勝一和一負德甲最佳主場成績的哈化柏林，今仗有前鋒舒希巴、中場安德列杜達、盧斯頓貝加和米素爾韋沙肯定倦勤，而翼鋒沙洛文卡勞和守將約翰布魯克斯又因傷病大有機會缺陣，球隊實力大減。 相反對手賀芬咸上仗1:0挫利華古遜後，聯賽五輪不敗，首循環主場對哈化射入唯一入球的後衛歷卡斯蘇...
2017-03-31
今個月尾，旗艦級手機密密到港，各有特色！當中Sony Mobile繼續以攝錄功能為主打，繼Xperia XZ引入五軸光學防震，升級版Xperia XZs又帶來嶄新的Motion Eye相機系統，首次做...
2017-03-31
上月尾，49歲「唔識老港姐」吳婉芳個富商老公胡家驊在睡夢中猝逝，跟老公結婚23年的胡太喪夫後一直表現堅強，之後除出席丈夫喪禮外一直在家避靜，生活回復低調。不過，吳婉芳的22歲大仔，如吳婉芳2.0的胡智...
2017-03-31
港人工作繁忙，日做夜做，壓力沉重，在職場木口木面，唧都笑唔出，是大部份打工仔的典型形象。神秘顧客服務協會公佈全球微笑指數調查，在四十一個國家和地區中，香港得分甚低，排名尾二，僅好過包尾的澳門，反映各行各業員工沒有笑容，有時黑起塊面，令顧客和遊客不快，長此下去，有損香港的形象。 神秘顧客服務協會去年派出二千多名神秘顧客，在全港三十多個行業進行三萬次探訪，把評分數據與外地比較，以一百為滿分，香港得五十七分，遠低於全球平均的七十九分，結果排名尾二。仔細分析發現，電訊業及珠寶業得分較高，而運輸業是笑得最少的行業。 前線員工笑唔出，主因是工作量大，做不停手，同時面對老闆和客人雙重壓力...
2017-03-31
最近兩次賽事，田泰安都梅開二度兼成為騎師王，風頭更勝莫雷拉，而其季內頭馬數字已增至二十六場，排名不斷攀升。周日賽事，田泰安是除莫雷拉和梁家俊之外，另一位騎足十場的騎師，昨晨他收操後揚言現時鬥志百分百，...
2017-03-31