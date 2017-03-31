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﻿不下榻特朗普莊園 習近平下月訪美

2017-03-31 列印
■習近平將於下月訪問美國。新華社
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　　國家主席習近平下月初訪問美國，並與總統特朗普舉行首次「習特會」。外交部發言人陸慷昨宣佈，習近平應芬蘭總統尼尼斯托、美國總統特朗普邀請，下月四至六日國事訪問芬蘭，尼尼斯托五日會為習近平舉行歡迎儀式，兩國元首亦會舉行會面；習近平之後轉到美國訪問兩天，在特朗普名下的佛羅里達州海湖莊園與其會晤。據悉，或出於保安考慮，習近平不會入住莊園，而是下榻距離莊園十五分鐘車程的水棕櫚海灘度假村。
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