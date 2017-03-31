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﻿巴黎華僑再與警員衝突

2017-03-31 列印
美聯社
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　　旅法華人劉少堯被巴黎警員擊斃事件，三名案中警員雖已停職接受調查，但當地華僑眾怒難息，連續三日舉行示威活動，其間示威者再次與警員爆發衝突，民眾向警員投擲雜物，警方則施放胡椒噴霧，事件中有數十名華人被捕，其後獲釋。而巴黎傳媒報道，當局已完成劉少堯驗屍工作，證實死者是被警員配槍發射的子彈；擊中左心房致死。報道指，法國防暴警察一般會配備電擊棒，質疑涉案警員當晚有否攜帶電擊棒執勤。
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