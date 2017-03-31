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﻿台大教授論文造假停權十年

2017-03-31 列印
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　　台灣大學生命科學院教授郭明良去年被揭論文造假，校方調查後，證實八人論文造假；其中，郭明良被罰停權十年，並追回一百五十四萬二千五百元新台幣（約三十九萬五千港元）研究主持費；校方亦撤銷郭學術獎資格，並追回六十萬元新台幣（約十五萬港元）獎金，並扣減五千四百萬元新台幣（約一千三百八十萬港元）補助經費。而名列多篇論文共同作者的台大校長楊泮池，則無違反學術倫理情事。
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