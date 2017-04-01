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﻿特朗普預言：美中會談非常艱巨

2017-04-01 列印
美聯社
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　　國家主席習近平下周四會由芬蘭轉往美國佛羅里達州，與總統特朗普舉行首次「習特會」，特朗普在社交網站表示，預料會談過程非常艱巨，強調美中貿易不能出現龐大逆差。中國外交部副部長鄭澤光指，兩國元首會晤對亞太、全球具重要意義；又稱，中國不刻意追求貿易順差。

　　習近平訪美一周前，特朗普在社交網站twitter表示，預料二人會談過程非常艱巨，不能容忍美中貿易現龐大逆差，更不會無視兩國貿易失衡導致美國大量就業機會流失；呼籲美國企業公司要尋找可取代中國的市場。

　　鄭澤光指，習近平、特朗普會就中美關係、雙方共同關心問題交換意見，形容兩國元首會晤、中美關係朝正確方向發展，對亞太地區，乃至全球具重要意義。

　　他強調，中國不刻意追求貿易順差，亦無意通過貨幣競爭性貶值刺激出口；認為貿易順差是兩國經濟結構、發展階段不同引起，應該全面客觀看待。
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