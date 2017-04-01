 Advertisement
  • 2017年4月1日 星期六
  • 22º
  • 51%
熱門： 冷鋒處女權利吳綺莉林鄭月娥朴槿惠

日報新聞 > 中國

﻿廣東兩維權人士顛覆罪 判囚三年及四年半

2017-04-01 列印
　　廣東維權人士蘇昌蘭、陳啟棠涉嫌控煽動顛覆國家政權案昨在佛山宣判，法院裁定二人罪名成立，分別判囚三年及四年半。

　　案件昨日在廣東省佛山市中級人民法院宣判，開庭前法院保安嚴密，多輛公安車停泊大樓外，亦有多名公安駐守。

　　案情指，蘇昌蘭二○一三年起多次經電郵、多個境外網站發表維權人士失蹤、被虐致死文章。法院認為，蘇昌蘭在網上造謠、誹謗，攻擊共產黨和社會主義制度事實清楚，證據確實、充份，一審判處她判處有期徒刑三年，剝奪政治權利三年。

　　法院亦裁定陳啟棠煽動顛覆國家政權罪成，一審判處監禁四年半、剝奪政治權利三年，二人代表律師表示會提出上訴。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd