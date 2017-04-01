﻿美軍退役女機械師 轉身變模特兒

利物浦主將菲臘比古天奴和愛華頓中鋒盧卡古視來季歐聯席位為留隊準則，今晚英超默西賽德郡打吡，正好讓兩人自決前途。古天奴過去七次同市打吡未嘗敗績，剛過去的國際賽期又重拾射門鞋，相反新魔獸在前列大戰屢啞火，故前者勢率紅軍主場奏捷，直取主勝。 （now621台、樂視今晚7:30直播） 古天奴效力利物浦四季半，僅在一四至一五球季出戰歐聯，其巴西隊友尼馬呼籲他改投巴塞隆拿。不過，這位廿四歲鋒將矢言率紅軍保住第四位，奪來季歐聯門券是其首要目標：「要達到目標就要不停搶分，每輪賽事都像決賽一樣，今場打吡更是重中之重。」 紅軍今仗面對落後六分排第七的拖肥糖，正是爭四關鍵一戰。幸好，古天...

2017-04-01