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﻿美軍退役女機械師 轉身變模特兒

2017-04-01 列印
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        美國空軍一名女機械師，化身性感女神，在網上吸納數以十萬計粉絲。現年二十六歲的霍華德，中學階段立志要幫助其他人，高中畢業隨即加入空軍，十九歲時派駐中東，負責維修戰機。她退役後決定重拾兒時夢想，轉投模特兒行列，現時她已經是一名比堅尼模特兒兼私人健身教練。霍華德憑着天使面孔、魔鬼身材，在社交網站Instagram享有極高人氣，其粉絲數目累計已超過五十萬人。
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