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﻿SpaceX「二手」火箭送衞星入軌道

2017-04-01 列印
美聯社
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　　美國太空探索公司周四利用從早前發射任務回收的「獵鷹九號」火箭，將一枚SES-1廣播衞星送入軌道，火箭推進器之後安全降落大西洋一個離岸平台，第二次成功回收火箭。太空探索公司形容，發射、回收「二手」火箭是人類探索太空歷史重要里程碑、人類太空飛行的重要革命；又表示，太空探索公司下一個目標，是回收火箭推進器後，二十四小時內再次發射。科研人員稱，循環再用火箭推進器可大幅降低發射成本，預計獵鷹九號的推進器可重複使用十至十五次。
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