﻿陸客抵制強迫消費 泰導遊：下車單挑

出國旅遊原本為尋開心，但一批內地遊客到泰國旅遊時，不滿當地導遊強迫消費，理論期間不但被對方用粗言穢語辱罵，導遊更揚言要與旅客下車「單挑」。



逾十名重慶民眾上月十七日參加一個泰國曼谷芭堤雅六天團，旅行團抵泰翌日，當地導遊要求必須參加價值一千零八十元人民幣或一千三百八十元人民幣的自費項目；又稱，分佣是用作補貼旅行團食住費用。



有旅客不滿強迫消費與導遊理論，其間不斷被對方用粗言穢語辱罵，導遊更揚言要與旅客下車「單挑」。團友最終雖成功抵制強制消費，但卻被導遊惡意報復，安排團員改乘一輛冷氣故障、坐椅及安全帶損壞的旅遊巴，且未有排入住五星級酒店，導遊更全程沒有講解。旅客回國後向重慶市旅遊局監察執法總隊投訴，當局表示正調查涉事旅行社有否違規。