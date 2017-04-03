逾十名重慶民眾上月十七日參加一個泰國曼谷芭堤雅六天團，旅行團抵泰翌日，當地導遊要求必須參加價值一千零八十元人民幣或一千三百八十元人民幣的自費項目；又稱，分佣是用作補貼旅行團食住費用。
有旅客不滿強迫消費與導遊理論，其間不斷被對方用粗言穢語辱罵，導遊更揚言要與旅客下車「單挑」。團友最終雖成功抵制強制消費，但卻被導遊惡意報復，安排團員改乘一輛冷氣故障、坐椅及安全帶損壞的旅遊巴，且未有排入住五星級酒店，導遊更全程沒有講解。旅客回國後向重慶市旅遊局監察執法總隊投訴，當局表示正調查涉事旅行社有否違規。
警方搗破一個組織嚴密的網上援交網站，揭發以三級會員制或「申請助養」女會員為名，招收十萬名會員，男女各佔一半，讓雙方進行性交易。警方派臥底探員加入網站，蒐證多個月後，前日展開代號「制勝」的行動，拘捕援交...
2017-04-03
內地獨立記者高瑜透露，已故中共領導人毛澤東秘書謝靜宜（見小圖）去世，終年八十一歲。謝靜宜在機要學校畢業後，分配到中央機要局工作，之後曾擔任毛澤東機要秘書長達十七年。文化大革命結束後，謝靜宜被捕，最高人民檢察院最後因她坦白認罪，豁免起訴。 高瑜昨凌晨在微博表示，謝靜宜日前去世，終年八十一歲。謝靜宜一九三九年出生，十八歲在吉林中央軍委長春機要學校畢業後，分配到中央機要局工作。五九至七六年間她任毛澤東機要秘書，其後由毛親自任命為北京市委書記，一度與遲群等人控制北大、清華兩大學府。 文革結束、「四人幫」粉碎後，謝靜宜被捕並撤銷黨內外職務，最高檢最後以她坦白認罪，豁免起訴。高...
2017-04-03
美國芝加哥上月中發生駭人聽聞的facebook直播輪姦少女案，警方經過半個月調查後，拘捕一名懷疑涉案十四歲少年，並落案起訴他性侵、製作及宣揚兒童色情等多項罪名。 芝加哥上周六宣佈，已拘捕輪姦案其中一名疑犯，被捕男性年僅十四歲，警方已落案起訴他性侵、製作及宣揚兒童色情等多項罪名；警方鎖定其餘涉案人士身份，會陸續將有關人士繩之於法。 40人看直播不報警 案發在上月十九日，芝加哥一名十五歲女高中生離家外出，其間被五、六名男性強行虜走，並在社交網站facebook直播輪姦過程；據悉，當時逾四十人在線觀看有關片段，卻沒人報警。 總警長：慘不忍睹 少女母親因女兒遲遲沒有回家大為...
2017-04-03
據星島地產網報道，部份二手屋苑再錄高價交投，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣昇悅居8座中層B室，面積522方呎，兩房間隔，以805萬元易手，呎價15421元，創同類單位新迢高價。 原業主於2011年以446萬元購入單位，持貨逾6年，現沽貨帳面獲利359萬元離場，樓價升值8成。
2017-04-03
內地股市今、明兩天放清明節假期，至於港股亦在明天（4日）休假。證券界人士認為，在假期效應之下，港股今天將窄幅上落，市場觀望國家主席習近平與美國總統特朗普會面期間，是否就人民幣匯價、貿易不平衡等議題達成共識，而會面是否有好消息，將成為後市走勢的關鍵。此外，聯儲局多名官員將會相繼發言，其言論偏鴿抑或偏鷹，亦對股市有重要影響。 美股今年首季表現強勁，但在上周五的今年首季最後一個交易日，美股三大指數均輕微下跌，杜指收市跌65點，收報20663點；標普500指數收市跌5點，報2362點；納斯達克指數收市跌2點，以5911點收市。今年首季整體來說，杜指累積上升4.5%，為連續6...
2017-04-03
英超下月收咧，領放大半季的一哥車路士周六愚人節意外主場1:2不敵水晶宮，本月連場硬碰曼城、曼聯及愛華頓等之前先吃悶棍，也遭次席的熱刺迫近至七分。藍獅和熱刺還在月底足總盃四強狹路相逢，前者雙冠前程還看四月！ 車路士由法比加斯開紀錄，卻遭韋費特沙夏及賓迪基各入一球，領隊干地今季上任後首次反勝為敗。周三英超快車留守史丹福橋火併藍月前，藍獅聯賽地頭十連勝強勢告終，加上同日熱刺作客贈般尼兩蛋，領先優勢縮減至七分。 藍獅本月其餘四輪英超對手包括紅魔、實而不華的拖肥糖及修咸頓，其中遠征奧脫福一戰在曼聯歐霸盃八強兩回合之間，算是對前者有利。干地鼓勵戰將道：「我們今仗控制大局，也創造...
2017-04-03
眼部肌膚十分脆弱，平日都要特別護理，踏入紫外線強勁的夏季，就更加需要多元修護！嚴選一支同時擁有提亮、緊緻、淡化黑眼圈功效的眼部護理產品，定能亮「眼」過人！文︰Angel圖︰陳鐵剛模特兒︰Julia A...
2017-04-03
吳綺莉上月底涉刑事恐嚇卓林被捕，母女關係再陷僵局，卓林上周四宣告翌日離港，同日晚上，吳綺莉召開記者會哭求女兒回家。事件昨峰迴路轉，卓林驚傳自殺入院，吳綺莉證實女兒入院消息，惟沒正面回答是否自殺。 ...
2017-04-03
手機交友應用程式熱爆，被不法份子利用，經營賣淫勾當。警方昨天公佈搗破一個少女援交網站，四年間招攬十萬名會員，收益達二千萬元。類似交友應用程式多不勝數，援交活動猖獗，為了拯救少年人，家長、學校、社工和執法部門都要行動起來。 警方派臥底搗破一個名為「香港少女論壇」的會員制援交網站，設立三級會員制度，招收付費會員，透過「助養計劃」，供男會員包養女會員。據悉，男會員中不少為中產以上人士，而援交女則有大學生及中學生。 「援交」一詞源自日本，泛指少年人為獲得金錢而答應與成年人約會，後來發展成少年人尋找客人性交易的代名詞。手機交友應用程式流行，援交又變種，由不法份子經營網站，扮演「電子馬...
2017-04-03
昨日唯一錦標是中大校友會盃，最終由伯廄「勇霸神駒」捧盃。莫雷拉憑「深愛」、「彪形猛漢」、「西方快車」及「將才」贏四W，並於第九場賽後提前成為騎師王，可惜亦因第一場犯規，被罰停賽兩日；其餘葉楚航和蘇偉賢...
2017-04-03