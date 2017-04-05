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﻿缺德遊客京動物園拔孔雀羽毛

2017-04-05 列印
　　內地再有旅客做出缺德行為。民眾在網上透露，一個四人家庭日前到北京八達嶺野生動物園遊覽時，不但追逐孔雀，更懷疑硬生生拔取雄性孔雀尾巴毛。

　　內地網民前日在微博，兩名成年遊客周日帶同兩名兒童遊覽北京八達嶺野生動物園時，四人不但追逐孔雀；據網民上載相片顯示，其中一名男子手上持有一條疑似孔雀毛，懷疑該男子硬生生拔取雄性孔雀尾巴毛。

　　不少網民留言批評有關遊客缺乏公德心，但亦有網民懷疑，遊客只是從地上撿起羽毛。

　　動物園發言人昨表示，園方正了解事件。他稱，遊客雖然可近距離接觸、餵飼園內孔雀，但園區已豎立告示牌，提醒遊客勿做出傷害動物行為，工作人員一旦發現遊客做出有關行為，會即時上前制止。
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