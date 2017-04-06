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﻿《三體Ⅲ》獲提名 劉慈欣有望再奪雨果獎

2017-04-06 列印
　　二○一五年奪得「科幻界諾貝爾」雨果獎的內地科幻小說作家劉慈欣（圖），作品再次入選雨果獎提名名單，有機會再次奪桂。

　　劉慈欣二○一五年憑《三體》奪得雨果獎最佳長篇小說獎，成為首位摘下該獎項的亞洲作家。

  翌年，內地中國科幻迷對劉慈欣《三體Ⅱ：黑暗森林》寄予厚望，惜最終未能入圍；不過，內地女作家郝景芳則憑《北京折疊》獲得雨果獎最佳中短篇小說獎。

　　雨果獎提名委員會周二公佈本年雨果獎提名名單，劉慈欣的《三體Ⅲ：死神永生》獲提名最佳長篇小說獎。本年度雨果獎最後投票程序在本周開始，委員會將於八月十一日在芬蘭赫爾辛基第七十五屆世界科幻大會上公佈得獎名單。
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