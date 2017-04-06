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日報新聞 > 中國

﻿中山男自製噴火器襲民居四死傷

2017-04-06 列印
　　中山前晚發生一宗由尋仇引起的爆炸案，造成四人死傷。事發在周二晚上約八時三十分，一名男子帶同自製噴火器，駕駛客貨車到廣東省中山市小欖鎮聯豐社區吉安村，向一名長期結怨的男子報仇，疑犯向正在用膳的仇家噴射汽油並點燃後離開，惟準備逃離現場時，意外燃點車內汽油瓶並引發爆炸，當場死亡。警方到場將三名傷者送院救治，經基因鑑定後鎖定疑犯身份，當局仍繼續調查案件。
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