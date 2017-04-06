 Advertisement
  • 2017年4月6日 星期四
  • 24º
  • 86%
熱門： 電車翻側城巴靚女車長鄭俊弘母女墮樓朱智賢

日報新聞 > 中國

﻿「中國通」將陪伴特朗普晤習近平

2017-04-06 列印
　　國家主席習近平今日由芬蘭轉抵美國佛羅里達州，首度與美國總統特朗普會晤；特朗普、第一夫人梅拉尼亞會在「南方白宮」海湖莊園設晚宴接待習近平、夫人彭麗媛。據悉，「習特會」期間，國安會亞洲資深主任博明會全程陪伴特朗普，博明曾任路透社、華爾街日報記者，先後派駐北京、香港長達七年，會說流利中文；二○○五年棄筆從戎，加入海軍陸戰隊成員，他由前國安顧問弗林引薦入白宮。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd