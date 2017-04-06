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﻿滬兩商人網售非法隱形眼鏡被控

2017-04-06 列印
　　上海浦東新區人民檢察院近日起訴兩名商人，涉嫌在二○一四年七月至去年七月期間，借用醫療器械公司許可證，從英國、南韓等地低價進口大批隱形眼鏡、護理液後，再透過網上商店以高價非法銷售予代理，獲利超過十倍。上海警方去年拘捕二人，行動中檢獲逾一百一十四萬隻隱形眼鏡、超過十三萬樽護理液，涉額近二千八百萬元人民幣。據內地法例規定，隱形眼鏡、護理液屬於三類醫療器械，進口商必須取得證書。
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