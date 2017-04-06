﻿滬兩商人網售非法隱形眼鏡被控

切爾達前鋒基奧斯比羅斯上輪西甲打破近三個月入球荒，更連中三元領軍主場3:1擊退拉斯彭馬斯。該隊有這名意大利前鋒回勇，還挾各賽事三連勝勇態，今晚聯賽快車有力作客擊敗近況反覆的華倫西亞延續近年對賽優勢，客勝值捧。（now632台周五凌晨3:30直播） 今季由費倫天拿外借至切爾達的基奧斯比羅斯，於一月西班牙盃建功助球隊淘汰華倫後，直至上輪西甲才重拾射門鞋即大演帽子戲法。湊巧今晚再遇「蝙蝠軍團」，此子揚言要延續腳風︰「過去我一度感到困惑，但重拾射門鞋亦令我重拾自信，希望今仗亦可再度士哥。」 華倫近四輪西甲只得一勝一和兩負，近況難與各戰線三連捷的切爾達相比。再者，兩軍近四次在...

2017-04-06