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﻿澱粉冒充防火塗料 台41建築物「中招」

2017-04-08 列印
■全台有四十一幢建築物使用冒牌防火塗料。新華社
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　　台灣揭發有公司以廉價原料混入澱粉製成防火塗料，冒充貴價英國進口貨，台北地檢署昨依詐欺等罪起訴公司負責人夫婦等九人。

　　檢方指出，該公司自稱獨家代理英國一家防火塗料，實際上卻涉嫌從泰國等地進口低價普通塗料，再混入澱粉增加其黏稠性，塗料防高溫防火性能存疑。據悉，全台有四十一幢建築物使用冒牌貨，包括故宮南院、台北藝術中心、美式量販店好市多等。檢方偵訊時，公司負責人夫婦坦承拿劣質品混充；檢方查出該公司藉不法手段最少獲利一億六千萬元新台幣（約四千零五百萬港元），依照詐欺、偽造文書等罪起訴九人。至於負責人夫婦涉嫌洗錢罪，檢方認定沒有洗錢犯罪，故予以不起訴。
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